Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 2 августа

Со 2 по 4 августа скорректируют график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ЦППК.

Уточняется, что причина в переключении второго главного пути на новую ось на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная.

Путь на Москву на участке между Курским вокзалом и станцией Печатники будет закрыт с 1:20 2 августа до 5:20 4 августа. В выходные пассажирам рекомендуют пользоваться станцией Царицыно и другими видами транспорта, особенно в пиковые часы.

На Курском направлении большую часть электричек выведут из расписания. Поезда от Подольска в основном будут курсировать по укороченным маршрутам до станций Царицыно, Покровское и Курьяново.

Составы на Рижском направлении от станции Нахабино проследуют до Курского вокзала и Красного Балтийца. Интервал увеличится до 40 минут.

На участке Курский вокзал — Курьяново периодичность движения вырастет до 4,5 часа, Курьяново — Царицыно — до 1,5 часа, Царицыно — Подольск — до 30 минут.

Некоторые электрички от Царицына до Подольска будут ехать по третьему и четвертому путям без остановок на станциях Покровское, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная.

Актуальное расписание пригородных поездов можно найти в приложении или на официальном сайте компании.