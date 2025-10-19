Эльбрус не прощает. Почему турист из Коста-Рики умер при восхождении

Спасатели эвакуировали тело туриста из Коста-Рики, умершего на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали тело гражданина Коста-Рики, скончавшегося на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Поисковые работы завершены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

«Спасатели МЧС России эвакуировали тело туриста на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на место происшествия. В операции участвовали четыре человека и две единицы техники.

Путешественников призвали быть предельно внимательными на туристических маршрутах.

Накануне стало известно, что гражданин Коста-Рики скончался на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

