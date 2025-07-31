Заблудившегося рыболова вывели из леса в Дмитрове

Мужчина ушел рыбачить на реке Яхроме и заблудился. Он отправился через лес, по тропе от следов квадроцикла, но не смог самостоятельно найти путь. Ему удалось позвонить в службу экстренных вызовов «Система-112».
На помощь пришли работники поисково-спасательного поста 270-й части территориального управления № 4 «Мособлпожспаса».
Как рассказала старший смены Валентина Сутягина, мужчина 1977 года рождения заблудился в лесу недалеко от деревни Андрейково в Дмитровском округе.
Через полтора часа специалисты успешно его нашли. Он готовился к ночлегу, развел костер и наломал лапника.
Валентина Сутягина
Прибыв в район поиска, специалисты связались с ним по телефону, определили местонахождение и отправились на поиски, работая на отклик. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
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