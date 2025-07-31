Заблудившегося рыболова вывели из леса в Дмитрове

Фото: Медиасток.рф

Мужчина ушел рыбачить на реке Яхроме и заблудился. Он отправился через лес, по тропе от следов квадроцикла, но не смог самостоятельно найти путь. Ему удалось позвонить в службу экстренных вызовов «Система-112».

На помощь пришли работники поисково-спасательного поста 270-й части территориального управления № 4 «Мособлпожспаса».

Как рассказала старший смены Валентина Сутягина, мужчина 1977 года рождения заблудился в лесу недалеко от деревни Андрейково в Дмитровском округе.

Через полтора часа специалисты успешно его нашли. Он готовился к ночлегу, развел костер и наломал лапника.

Валентина Сутягина

Прибыв в район поиска, специалисты связались с ним по телефону, определили местонахождение и отправились на поиски, работая на отклик. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте