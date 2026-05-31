Экстренные службы продолжили устранять последствия потопа в Минводах

Из-за повышения уровня воды в реках подтопило частные территории и некоторые домах в Минеральных водах. На месте работают экстренные службы.

Уровень воды в Куме достиг неблагоприятного значения из-за подъема в связанной с ней реке Суркуль. Власти и спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия паводков.

В администрации причиной затоплений назвали аномальные осадки и самовольно перестроенные ливневые системы, которые не подходят под технические нормы и не справляются с объемом воды.

Специалисты регулярно мониторят ситуацию, осматривают мосты и ищут заторы. В приоритетном порядке спасатели выезжают, если есть угроза затопления жилых помещений.

Ранее габионную дамбу размыло и опрокинуло в Дагестане. ЧП произошло на въезде в село Ахты после мощных дождей 29–30 мая.