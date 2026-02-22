Экстренное предупреждение объявили на Сахалине из-за приближающегося циклона

МЧС: на всей территории Сахалина ожидаются метель и штормовой ветер

В понедельник на Сахалине ожидается метель и штормовой ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.

«Направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — отметили в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области советует жителям не покидать населенный пункт без крайней необходимости, а туристическим группам, которые сейчас в пути, переждать непогоду в специально подготовленных местах. Также спасатели предупредили, что возможны обрывы проводов, падения опор, деревьев и других конструкций.

Опасное волнение моря ожидается у юго-западного побережья Сахалина и в заливе Анива.

Ранее морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за шторма. Сильный ветер до 20 метров в секунду поднимал волны высотой четыре-пять метров.