Морской транспорт в Севастополе перестал работать из-за шторма

В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий закрыты катера и паромы. Об этом сообщила дирекция по развитию городской дорожно-транспортной инфраструктуры в телеграм-канале .

«Из-за крайне неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. Возобновление работы пока невозможно», — отметили в пресс-службе.

Морской транспорт в Севастополе служит городским, обеспечивая перевозки по севастопольским бухтам и в другие порты. Сейчас продолжают курсировать автобусы компенсационного маршрута.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду, который поднимет волны высотой четыре-пять метров.

Как сообщили в дирекции в 09:45, морской пассажирский транспорт возобновляет движение.

В середине декабря в акватории Черного моря в районе Севастополя зафиксировали активизацию сейсмического очага. Жители города почувствовали два землетрясения. Специалисты приступили к сбору макросейсмических данных. Им активно помогали горожане, рассказывая о своих ощущениях.