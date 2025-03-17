Экспедиция на ножах. Ученый напал на своего начальника на базе в Антарктиде

Times: в Антарктиде ученые обвинили коллегу в нападении и сексуальном насилии

Ученый угрожал убить одного из коллег на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.

Ученые прибыли на базу, чтобы изучать антарктический климат. Им предстоит провести на ней как минимум девять месяцев из-за экстремальных погодных условий.

По словам Джорджа, каждый их них прошел психологическое освидетельствование перед отправкой на базу. Это необходимо из-за суровых условий работы.

Конфликт, о котором сообщили, произошел между руководителем исследовательской группы и одним из ученых. Сначала была словесная перепалка, а потом сотрудник напал на начальника.

Исследователи направили письмо с просьбой о спасении. В нем говорится, что напавший ученый угрожал коллеге убийством. Помимо этого, его обвинили еще и в сексуальном насилии над другим ученым.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал министр.

Ранее британские ученые обнаружили микропластик в образцах антарктического снега.