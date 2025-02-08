Ученые впервые обнаружили микропластик в отдаленных районах Антарктиды

Ученые Британской антарктической службы обнаружили в образцах снега, взятых в отдаленных районах Антарктиды, микропластик. Эта находка вызвала серьезное беспокойство у специалистов, сообщила газета Daily Mail .

Частицы микропластика были в снегу около антарктических научных баз. По мнению эколога Клары Манно, они могли туда попасть из-за верхней одежды, веревок или флагов, которые сотрудники станций используют для обозначения безопасных маршрутов в лагере и возле него.

«Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах», — заявил соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс.

Ученые выявили частицы нескольких распространенных типов пластика, в том числе используемого в текстильной промышленности полиамида, полиэтилентерефиталата, полиэтилена и синтетического каучука. Специалисты планируют продолжить исследования, чтобы точно выяснить источники загрязнения в Антарктиде.

Ранее заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ имени Ломоносова, академик РАН Алексей Хохлов назвал неоправданными опасения, связанные с вредностью микропластика. По его мнению, шумиха вокруг частиц полимерных материалов не имеет достаточных научных обоснований.