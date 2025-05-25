Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию под Нижним Новгородом

Перевозивший школьников из Чувашии экскурсионный автобус попал в аварию на подъезде к Нижнему Новгороду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования республики.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал и угрозы для детей нет.

После аварии юных путешественников разместили в одной из школ. В ближайшее время дети продолжат поездку. Ситуацию под свой контроль взял министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

О причинах и обстоятельствах аварии пока ничего не известно. Но на опубликованных пресс-службой фотографиях видно, что автобус столкнулся с впереди идущей иномаркой.

В минувшую субботу, 24 мая, автомобиль каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате на Семеновской набережной в Москве. В столичном управлении Госавтоинспекции сообщили, что несовершеннолетний выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора.