Экскаватор перевернулся на улице Тестовской в Москве, пострадал человек
Крупная дорожная авария с участием экскаватора произошла на улице Тестовской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной информации, экскаватор опрокинулся во время погрузки на платформу. В результате ЧП пострадал один человек, его госпитализировали.
Как отметили в пресс-службе Дептранса, на место аварии прибыли сотрудники оперативных служб. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее авария произошла на северо-востоке Москвы. Водитель Mazda врезался в столб и погиб.
