Экс-замгендиректор «Рособоронэкспорта» попал в больницу с переломом затылка и гематомами

Бывшего заместителя генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По предварительным данным, одну из столичных больниц 70-летнего мужчину доставили сотрудники скорой помощи. Медики диагностировали у Корнева внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области.

О том, как экс-замгендира получил такие травмы, он не рассказал. Двери в квартире, откуда врачи увозили Корнева, полицейским никто не открыл.

Baza напомнила, что в 2017 году на мужчину напали неизвестные, когда он в качестве руководителя делегации «Рособоронэкспорта» прибыл в Париж для посещения авиасалона «Ле-Бурже-2017». Преступники разбили окно его машины и пытались ограбить его, но он смог сохранить документы.

Сергей Корнев работал в государственной компании более 20 лет. Он занимал должность руководителя Департамента экспорта специального имущества и услуг Военно-воздушных сил «Рособоронэкспорта» до 2021 года.