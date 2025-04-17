Пятьдесят ножевых ранений: звезду «Дома-2» жестоко убили в Москве

Тело бывшего участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина с пятьюдесятью колото-резаными ранениями нашли в квартире на востоке Москвы. Мужчине было всего 33 года. Что известно о жизни и смерти звезды телепроекта — в материале 360.ru.

Позже в Telegram-канале Mash написали, что погибшим оказался 33-летний Дмитрий Лукин, который приобрел известность после участия в телепроекте «Дом-2». В убийстве участника телестройки обвинили его 51-летнего друга из Дербента.

От полученных травм парень скончался на месте. Нападавшему тоже досталось, он в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве и ждут разрешения врачей, чтобы провести допрос.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщила, что в одной из квартир дома на Щелковском шоссе на востоке столицы 14 апреля произошло жестокое убийство. По версии следствия, хозяин пригласил приятеля. Во время застолья они поссорились и подрались. Гость схватил нож и пятьдесят раз вонзил его в хозяина квартиры.

Информацию о гибели Лукина в беседе с ИА Регнум подтвердил и один из его друзей.

«К сожалению, это правда, Димы с нами больше нет, его убили. Я почти ничего не знаю о произошедшем, родственникам уже сообщили. Ведется расследование», — сказал он.

На новость о смерти Дмитрия также отреагировала его бывшая возлюбленная Мария Кохно. Девушка опубликовала архивный совместный снимок в социальных сетях и поделилась, что узнала о трагедии после очередного концерта. Мария сразу же написала Лукину в чате, но ответа не получила.

«Мне сообщили новость, что не стало Дима Лукина, с которым я была на „Доме-2“ и на Сейшелах, я не верю, мне кажется, что это какая-то шутка нелепая. Мне кто-то что-то говорил, а у меня все как в тумане. Не хочется в это верить», — со слезами на глазах рассказала она подписчикам. Кохно добавила, что в последний раз виделась с экс-партнером во время похорон другой участницы телепроекта Либерж Кпадону.

Дмитрий Лукин родился в селе Поломошном Кемеровской области. В декабре 2016 года он пришел на телестройку, чтобы построить отношения с Александрой Харитоновой. Завоевать сердце девушки у него не получилось, и он стал встречаться с Марией Кохно. Но этот роман быстро закончился, и в марте 2017 года молодой человек покинул «Дом-2».

После телепроекта Лукин продолжил работу на телевидении. Он сотрудничал с «Матч ТВ», СТС и Первым каналом. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мужчина указал, что занимался созданием и съемкой медиапроектов, а также пишет сценарии.