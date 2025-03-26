Экс-партнер по бизнесу застрелил управляющую мясным магазином в Сочи из-за долга

Управляющую мясным магазином в поселке Дагомыс рядом с Сочи застрелил ее бывший партнер по бизнесу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, накануне вечером 52-летний мужчина подъехал к магазину, чтобы разобраться с экс-коллегой из-за финансовых проблем. Управляющая магазином ответила, что пока не может вернуть ему долг.

Разъяренный бизнесмен, услышав это, выстрелил в нее из ружья МР-153. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На этом мужчина не остановился. Он попытался расправиться с директором торговой точки и выстрелил ему в плечо. После этого бизнесмен сел во внедорожник Land Rover и протаранил витрину магазина.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ранее задержали жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода по подозрению в жестоком убийстве. По версии следствия, он, будучи пьяным, напал на знакомого и вонзил ему нож прямо в сердце.