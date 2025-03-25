Житель Нижнего Новгорода убил знакомого ударом ножа в сердце
Правоохранители задержали жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода по подозрению в жестоком убийстве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, напал на знакомого с ножом. Агрессор вонзил лезвие в сердце оппонента, из-за чего тот скончался на месте.
Преступление было совершено в подъезде дома на улице Героя Васильева. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
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