Житель Нижнего Новгорода убил знакомого ударом ножа в сердце

Правоохранители задержали жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода по подозрению в жестоком убийстве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии опьянения, напал на знакомого с ножом. Агрессор вонзил лезвие в сердце оппонента, из-за чего тот скончался на месте.

Преступление было совершено в подъезде дома на улице Героя Васильева. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.