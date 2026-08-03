Экс-начальника Казанского вокзала признали виновным в получении крупной взятки

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба межрегиональной транспортной прокуратуры.

Экс-начальника вокзала признали виновным в получении взятки. Следствие выяснило, что фигурант с декабря 2023 по сентябрь 2024 года вымогал у предпринимателя деньги.

Таким образом, он получил 1,3 миллиона рублей за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала.

Подсудимого лишили на 10 лет права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Ранее уголовное дело возбудили против бывшего главы города Каспийск. По версии обвинения, фигурант получил взятку в виде квартир на сумму более 18 миллионов рублей.