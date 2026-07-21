Против экс-главы Каспийска возбудили уголовное дело

В отношении бывшего главы города Каспийск возбудили уголовное дело по коррупционной статье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с апреля по май 2023 года фигурант получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей. В СК Дагестана считают, что он действовал по предварительному сговору с начальником отдела муниципального контроля администрации города.

Взятка предназначалась за оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Чтобы скрыть коррупционное преступление, квартиры оформили на доверенных лиц.

Ранее во Владикавказе задержали главу таможенного комитета Республики Южная Осетия. Его заподозрили в даче взятки в 10 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении его организации.