Экс-главу Сергокалинского района Дагестана обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Бывшего главу дагестанского района Омарова отправили под стражу до 5 сентября

Отцу дагестанских террористов и бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева рассказала об этом РИА «Новости».

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», — добавила она.

По словам Мамаевой, подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег Омаров будет находиться в СИЗО до 5 сентября.

Накануне стало известно, что все сыновья арестованного бывшего главы Сергокалинского района вышли на свободу. Мужчины угодили за решетку за мелкое хулиганство.