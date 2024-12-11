Экс-глава УЗС выпал из окна здания СК в Красноярске и погиб

Речь идет об экс-главе муниципального предприятия УЗС Александре Лапине, подозреваемом в посредничестве во взяточничестве.

Весь 11-й этаж занимает Второе управление по расследованию особо важных дел против государственной власти и в сфере экономики регионального СК. В ведомстве подтвердили, что по факту гибели мужчины проводится проверка.

По данным местных СМИ, следователи допрашивали его по делу бывшего первого заместителя мэра Алексея Давыдова. В СК эту информацию опровергли.

В столице мужчина выпал из окна после пожара в квартире. Незадолго до этого москвич вылез на балкон и кричал о маньяке в помещении. Затем в квартире раздались хлопки, из окна повалил дым, хозяин жилья рухнул на козырек подъезда. Информации о его состоянии не поступало.