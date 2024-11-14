Москвич кричал на весь дом о маньяке в квартире, а потом выпал из окна

Москвич выпал из окна после криков о маньяке и начавшегося в квартире пожара

Мужчина на северо-востоке Москвы выпал из окна квартиры после начавшегося пожара в помещении. Об этом сообщил сайт mk.ru .

По данным журналистов, происшествие случилось примерно в 15:00. Как рассказали жильцы дома, сначала хозяин квартиры на третьем этаже вылез на балкон с внешней стороны и стал кричать, что в его квартире маньяк.

После этого внутри раздался хлопок, из окна помещения повалил дым, а хозяин жилища упал на козырек подъезда. О его состоянии сейчас неизвестно.

Ранее похожая история случилась на севере столицы. Москвичка пришла в гости к своему знакомому, в доме между ними начался конфликт. Когда мужчина начал кричать, гостья испугалась и попыталась скрыться от него через окно. В итоге она сломала позвоночник.