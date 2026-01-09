Экс-глава Калининграда Любивый умер на охоте под Курганом

Скончался бывший глава Калининграда и депутат городского совета седьмого созыва Евгений Любивый. Об этом в своем телеграм-канале написал глава совета депутатов областного центра Олег Аминов.

Он отметил, что покойный посвятил свою жизнь помощи людям, активно участвовал в жизни Калининграда и отстаивал интересы жителей города. Аминов также принес соболезнования близким и родным Любивого.

По данным KP.RU, депутат погиб из-за несчастного случая во время охоты в Курганской области. Его тело обнаружили в помещении со включенной газовой горелкой. Предварительно, причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Ранее в Сухуме в возрасте 66 лет умер актер Андрей Хорошев. Артист пытался спасти человека без сознания, который был в горячем источнике. Российские зрители запомнили Хорошева по роли главврача в фильме «Доктор Живаго» и атамана Семенова в «Адмирале». Также он снимался в передачах «Клуб путешественников» и «Искатели».