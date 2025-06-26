Экс-глава челябинского района скончался в тюрьме

Бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области Николай Шиманович, осужденный за коррупцию, умер в колонии. Об этом сообщили источники Ura.ru .

«Родственников и знакомых начали уведомлять о произошедшем сегодня. Экс-чиновник страдал онкологическим заболеванием», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, из-за проблем со здоровьем осужденного, судебные заседания по его делу постоянно переносили. Конкретную причину его кончины пока не выяснили.

«Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича», — заявили в официальном некрологе.

Златоустовский суд 17 февраля приговорил Шимановича к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей за мошенничество. Позже, 15 апреля, Челябинский областной суд сократил срок до пяти лет, а штраф — до 500 тысяч рублей.

Ранее сын народной артистки Екатерины Шавриной скончался в колонии. Заключенному стало плохо, его срочно отправили в медицинский блок, но не смогли спасти.