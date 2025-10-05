Экс-директора издательства «Правда» нашли мертвым

Экс-директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева нашли мертвым под окнами своей квартиры на Молодогвардейской улице. Об этом сообщил MK.RU .

Полиция не исключает, что 87-летний издатель мог наложить на себя руки. Правоохранители рассматривают две версии: суицид и несчастный случай.

Информацию о смерти издателя ТАСС подтвердили в правоохранительных службах. В полиции предполагают, что мужчина совершил самоубийство на фоне нервного срыва.

Леонтьев руководил «Правдой» с 1984 года. После 1991 года издательство сменило название и превратилось в ФГУП «Пресса». Имя издателя включали в список выдающихся руководителей издательской отрасли по версии Marquis Who's Who.

Ранее в Таиланде нашли тело исчезнувшей миллионерши. Женщине принадлежал крупный рынок в провинции Ратбури. Труп обнаружили в канале, незадолго до исчезновения предпринимательница страдала от бессонницы, посещала психолога и высказывала суицидальные мысли.