Экс-депутат Госдумы Герасименко вышел погулять с собакой и пропал

Бывший депутат Госдумы Герасименко пропал в Москве во время прогулки с собакой

В Москве пропал депутат Государственной думы VII созыва Николай Герасименко. Об этом 360.ru сообщила его помощница Анна Сурган.

«Он вышел погулять с собакой», — сообщила она.

Последний раз экс-депутата видели в пять утра. Он переходил мост с собакой на Белорусском вокзале. По камерам видно, что мужчина идет непонятно куда.

Жена его подала заявление в полицию.

Николай Герасименко. В 1995 году он был избран в Госдуму и работал там до 2019 года, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность из-за ДТП. За это время Герасименко стал соавтором 124 законодательных инициатив и поправок к федеральным законам. Одной из его главных заслуг является разработка законопроекта о запрете курения в общественных местах.

