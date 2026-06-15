Экипаж упавшего под Иркутском Ту-22М3 доставили в больницу
Губернатор Кобзев: экипаж упавшего Ту-22М3 доставили в больницу
Экипаж упавшего в Боханском районе Иркутской области стратегического ракетоносца Ту-22М3 доставили в больницу. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.
По его словам, в настоящее время военные летчики проходят медицинские обследования. Их жизням ничего не угрожает.
«По предварительным данным, состояние троих членов экипажа — легкой степени тяжести, одного — среднетяжелое», — написал губернатор.
ЧП произошло ранее в понедельник. Минобороны заявляло, что Ту-22М3 попал в аварию во время захода на посадку в ходе планового тренировочного полета.
Экипаж сверхзвукового самолета успешно катапультировался. Разрушений на земле нет, бомбардировщик отправлялся в небо без боекомплекта. Расследованием причин случившегося займется комиссия командования Воздушно-космических сил России.