Экипаж танкера «Эко-Визард» эвакуировали после утечки аммиака в порту Усть-Луги

Минтранс заявил об утечке аммиака с танкера «Эко-Визард» в порту Усть-Луги

Незначительная утечка аммиака произошла во время погрузки на танкер «Эко-Визард», стоявший на причале в порту Усть-Луги. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В ведомстве заявили, что экипаж судна из 23 человек эвакуировали на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

Ликвидацией последствий утечки занялись аварийные службы терминала. К ним на помощь прислали силы и средства Балтийского филиала Морспасслужбы. После завершения первого этапа работ судно осмотрят водолазы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что аммиак не распространился в воздухе. Угрозы окружающей среде нет. Показатели экологической безопасности не превысили предельно допустимых значений.

В конце июня возле побережья Ливии взорвался посещавший порт в Усть-Луге танкер Vilamoura. Курирующая работу судна компания-оператор заявила, что корабль на буксире отправили в порт Греции для ремонта. Что стало причиной детонации, неизвестно.