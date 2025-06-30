Заходивший в российский порт нефтетанкер взорвался у берегов Ливии

Взрыв прогремел на борту танкера Vilamoura, курсировавшего около побережья Ливии. В акваторию африканской страны судно зашло после посещения российского порта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оператора танкера — компанию TMS.

В пресс-службе фирмы заявили, что получившее повреждение судно на буксире отправили в Грецию для оценки состояния и проведения ремонта. Что стало причиной детонации, неизвестно.

По данным агентства, взрыв произошел в машинном отделении. Танкер перевозил не менее миллиона баррелей российской нефти.

Журналисты уточнили, что это уже пятый случай повреждения нефтяных судов, заходивших в российские порты. Владельцы начали нанимать водолазов для проверки наличия взрывных устройств перед выходом в рейс.

О первых взрывах на зашедших в Средиземное море нефтяных танкерах в середине февраля сообщило агентство Reuters. Журналисты уточнили, что пострадали судно Seacharm у турецкого порта Джейхан, танкер Grace Ferrum у берегов Ливии, а также Sea Jewel, стоявший на якоре в итальянском порту Савона. По версии агентства, все они входили в теневой нефтяной флот России.