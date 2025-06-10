Экипаж самолета Ан-2 нашли в Якутии

Экипаж самолета Ан-2, который подал сигнал с помощью аварийного радиомаяка, нашли в Якутии, жертв нет. Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своем Telegram-канале .

Ан-2 подал тревожный сигнал утром 10 июня. На его поиски отправили вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что на борту находились два члена экипажа и один летчик наблюдатель.

По предварительной информации, примерно в 12:00 сработал аварийный маяк Ан-2.

«Самолет следовал с аэродрома „Теплый ключ“ для выполнения лесоавиационных работ в Томпонском районе Республики Саха (Якутия)», — заявили в ведомстве.

Воздушное судно нашли, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.