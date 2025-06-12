Экипаж электросудна «Химка» спас двух человек из воды

В Москве экипаж электросудна «Химка» спас двух человек, упавших в воду в районе Шелепихинского моста. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале .

«Сегодня примерно в 17:00 в районе Шелепихинского моста экипаж электросудна обнаружил в воде двух человек. Команда остановила судно и немедленно оказала помощь людям за бортом», — уточнили в дептрансе.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов подчеркнул, что благодаря слаженным действиям капитана Андрея Сазонова и его помощника Виталия Ковальского, людей удалось быстро вытащить из воды. Экипаж действовал четко по инструкции. Пострадавших доставили на катере городской поисково-спасательной службы к ближайшему причалу.

Ранее россиянка утонула на пляже в Таиланде. Спасатели также вытащили на берег еще одного купальщика — молодого человека без сознания. На суше он пришел в себя.