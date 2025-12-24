Екатеринбургскую УК уличили в отключении интернета недовольным жильцам

Ural Mash: в Екатеринбурге УК отключила интернет пожаловавшимся на нее жильцам

Управляющая компания отключает в екатеринбургском поселке Карасьеозерск-2 интернет тем, кто жалуется на ее работу. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Жители населенного пункта заметили, что связь пропадает, как только повышается градус обсуждения работы управляющей компании, которой принадлежит и интернет-провайдер. При этом перебои со связью возникают не на территории всего поселка, а в домах самых недовольных жильцов.

По данным канала, один из сотрудников фирмы-поставщика подтвердил, что руководство УК распорядилось отключать интернет на отдельных участках. В самой компании обвинения опровергли.

Жители поселка собираются обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

