Екатеринбургская студентка лишилась миллионов рублей из-за одного сказанного роботу слова

E1.ru: в Екатеринбурге студентка сказала да роботу и потеряла 6 млн рублей

Екатеринбургская студентка института МЧС ответила на звонок телефонного робота и сказала в трубку да. В результате 19-летняя девушка потеряла шесть миллионов рублей, сообщил сайт E1.ru .

Робот спросил жительницу Екатеринбурга, хочет ли она начать зарабатывать на инвестициях. После ее согласия с девушкой связалась неизвестная, которая уговорила скачать приложение и положить туда небольшую сумму.

На протяжении нескольких дней студентка получала прибыль из приложения, и телефонная собеседница стала убеждать ее вложить в программу большую сумму. В результате девушка заняла деньги у родственников и перевела их в приложение. После этого «наставница» перестала выходить на связь.

В пресс-службе городского УМВД подтвердили, что мошенники зачастую действуют под видом «финансовых коучей» и «брокеров». Правоохранители рекомендовали не соглашаться на предложения заработать с помощью инвестиций и торговых бирж.

Ранее аферисты вынудили пенсионера отдать им 887 тысяч рублей. Злоумышленники внушили мужчине, что он сможет получить «наследство» из Тоголезской Республики в Африке, если оформит с помощью них банковскую карту.