Эхо прошлого: в Миассе умер мужчина, выживший после удара током в 100 000 вольт 5 лет назад

74.ru: в Миассе умер мужчина, выживший после удара током в 100 000 В 5 лет назад

Молодой мужчина, чудом выживший после удара токов в 100 000 вольт пять ле назад, скончался от остановки сердца. Историю парня из Миасса Челябинской области рассказало издание 74.ru .

Трагедия произошла пять лет назад. Александр и Никита поехали на рыбалку. Поднятая под ЛЭП удочка едва не стоила 15-летнему Александру жизни, парня ударило током в 100 000 вольт. Он получил 70% ожогов тела, пострадавший полтора месяца провел в коме и перенес несколько операций, ему ампутировали часть руки.

Юноша выжил, восстановился, поступил в техникум, купил машину и замаскировал шрамы татуировками. Друзья подали в суд на энергетиков, но «Россети» отказали в компенсации, сославшись на нарушение техники безопасности.

Некоторое время назад 20-летний парень почувствовал себя плохо, но к врачам не стал обращаться. В ночь на 26 октября у 20-летнего мужчины остановилось сердце.

После смерти истца гражданское дело о взыскании морального вреда закроют. Адвокат намерен добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека». Окончательную точку поставит судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти Александра.

