Ехавших заключать контракт с Минобороны мигрантов поймали под Курганом

Правоохранители в Курганской области задержали двух граждан Казахстана, незаконно пересекших границу ради подписания контракта с Минобороны. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации источника издания, казахстанцы сбежали от вероятного уголовного преследования на родине, решив подписать контракт с Минобороны России. Документов при пересечении границы у фигурантов не было.

В ходе допроса мужчины сознались в незаконном переходе границы и объяснили, что могли попасть в тюрьму в Казахстане из-за высказываний о сепаратизме. Суд отправил задержанных в местную колонию-поселение. При этом неизвестно, обращались ли осужденные с заявлениями о заключении контракта с Минобороны.

Осенью 2024 года 100 бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны России после рейда по рынкам в Санкт-Петербурге. Всех их доставляли в военкоматы для проверки постановки на воинский учет.