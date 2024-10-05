Более 100 экс-мигрантов заключат договор с Минобороны после рейда в Петербурге

После рейда на рынках Петербурга 100 экс-мигрантов заключат договор с Минобороны

В результате рейда на Сенном и Апраксином рынках в Санкт-Петербурге силовики задержали около 150 мигрантов, получивших гражданство РФ. Их доставили в военкоматы для проверки постановки на воинский учет, после чего более 100 решили подписать контракт с Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

«По результатам разъяснительной работы в военкоматах не менее 100 лиц изъявили желание поступить на военную службу по контракту», — говорится в сообщении ведомства.

Желающих заключить договор с Минобороны направили на медицинскую комиссию. Один из доставленных в военкомат отказался вставать на воинский учет, его могут лишить гражданства России.

Молодежные банды мигрантов терроризируют Санкт-Петербург. В начале октября они напали на молодого жителя Северной столицы и сильно избили его.