Ехавшая из Москвы в Петербург «Аврора» выбилась из графика

Днем 23 февраля скоростной пассажирский поезд «Аврора» выехал из Москвы в Санкт-Петербург, но спустя около двух часов остановился, не добравшись до пункта назначения. Об этом сообщил источник 360.ru.

Состав отправился в 13:50, однако уже после 15:00 его движение остановили. Пассажирам разослали СМС от РЖД, в которых случившееся объяснили техническими причинами. Проводники не смогли ответить на уточняющие вопросы.

«Поезд №744 следует с задержкой более 30 минут. Мы делаем все, чтобы сократить время задержки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщениях.

В 15:46 пассажирам объявили, что состав возвращают в Клин для замены локомотива.

360. ru обратился к перевозчику для дополнительного комментария о причине происшествия.

Ранее стало известно, что из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов.

UPD: общее время задержки составляет уже два часа и 15 минут.