Из-за перекрытия Крымского моста задержали движение 15 поездов
СКЖД: задержки из-за перекрытия Крымского моста коснулись 15 поездов
Из-за перекрытия движения по Крымскому мосту задержки от 30 минут до семи часов коснулись 15 поездов сообщением с полуостровом. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
В СКЖД уточнили, что в пути задерживаются поезда № 91 Севастополь — Москва, № 195 Симферополь — Москва, № 77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 327 Симферополь — Кисловодск, № 67 Симферополь — Москва, № 7 Севастополь — Санкт-Петербург.
Также отстают от графика поезда № 315 Симферополь — Адлер, № 27 Симферополь — Москва, № 28 Москва — Симферополь, № 196 Москва — Симферополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 92 Москва — Севастополь, № 328 Кисловодск — Симферополь, № 8 Санкт-Петербург — Севастополь и № 78 Санкт-Петербург — Симферополь.
Движение составов уже возобновили, СКЖД принимает необходимые меры по сокращению задержек.
