Египтянин обвинил любовницу из Москвы в изнасиловании

Mash: гражданин Египта обвинил москвичку в изнасиловании после застолья

Египтянин обвинил россиянку в изнасиловании и написал заявление в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, иностранец после переезда в Россию начал встречаться с 55-летней москвичкой. Вскоре женщина поселила его в своей квартире в Люблине.

Спустя время отношения влюбленных начали портиться. Однажды мужчина проснулся с сильной болью сзади и ничего не помнил.

Перед этим пара устроила застолье. Египтянин предположил, что сожительница накачала его запрещенными веществами, а потом изнасиловала.

Мужчина обратился в больницу, но следов наркотиков не обнаружили. Однако об интимных подробностях он говорить постеснялся, но через два месяца решил рассказать. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Сарове мужчины изнасиловали приятеля бутылкой после алкогольной вечеринки. Пострадавший скончался в больнице.