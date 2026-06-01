Ее искали полгода. Поисковики раскрыли судьбу пропавшей на Камчатке молодой девушки

На Камчатке завершилась многомесячная поисковая операция по розыску 29-летней Кристины Зволевой. Девушку обнаружили мертвой, сообщили представители регионального добровольческого спасательного отряда «Доброволец» в своем официальном телеграм-канале .

Волонтеры лишь подтвердили гибель девушки. Обстоятельства ее смерти неизвестны. Региональные власти пока не делали заявлений по данному поводу, не комментировали ситуацию и в наздорных органах.

Зволеву искали около полугода. Девушка в сентябре 2025 года прилетела на полуостров из Иркутска. В Петропавловске она сняла квартиру, затем пропала.

В начале весны 2026 года местный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту исчезновения 29-летней иркутянки. За помощью к правоохранителям обратились родственники девушки.

В конце мая в Иркутске один человек погиб и один пропал без вести после опрокидывания лодки.