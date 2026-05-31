В Иркутске один человек погиб и один пропал без вести после опрокидывания лодки

Один человек погиб, еще одна девушка пропала без вести после опрокидывания моторной лодки на реке Ангара в Иркутске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области .

ЧП произошло днем в районе Поповского острова. В лодке находились четыре человека без спасательных жилетов.

До прибытия спасателей помощь тонущим оказали очевидцы. Они доставили на берег троих взрослых, однако одного из них спасти не удалось. Поиски 16-летней девушки продолжают.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что лодка с подвесным мотором во время движения наехала на препятствие и перевернулась. Судно затонуло.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть двух человек.

Проверку после происшествия также организовала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.