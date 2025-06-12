Выживший рассказал про крушение Dreamliner

В авиакатастрофе с лайнером Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмадабаде выжил один человек. Мужчина рассказал, что сидел в передней части самолета, сообщил Telegram-канал Shot .

Единственный известный на сегодняшний момент выживший является гражданином Великобритании, ему 40 лет. Он сидел на месте 11А. На опубликованных каналом кадрах видно, как пострадавший сам дошел до машины скорой после крушения.

По словам выжившего, примерно через полчаса после взлета в салоне раздался шум, после чего лайнер упал.