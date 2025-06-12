Выживший рассказал про крушение Dreamliner

В авиакатастрофе с лайнером Boeing 787-8 Dreamliner в индийском городе Ахмадабаде выжил один человек. Мужчина рассказал, что сидел в передней части самолета, сообщил Telegram-канал Shot.
Единственный известный на сегодняшний момент выживший является гражданином Великобритании, ему 40 лет. Он сидел на месте 11А. На опубликованных каналом кадрах видно, как пострадавший сам дошел до машины скорой после крушения.
По словам выжившего, примерно через полчаса после взлета в салоне раздался шум, после чего лайнер упал.
«Когда я очнулся, то обнаружил вокруг себя тела» — отметил мужчина.
На месте ЧП обнаружили 204 тела. Всего на борту летевшего в Лондон Dreamliner находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа.
США увидели формат будущего мира на Украине
«Не проветрили». Глава МИД ФРГ подхватил антироссийскую бациллу от Бербок?
Путин поздравил участника СВО, который выполнил его личный приказ
Стали известны последние слова пилота рухнувшего в Индии Boeing
Термокружка-убийца: обычная привычка стоила мужчине жизни
В Башкирии родители утонули, спасая дочь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте