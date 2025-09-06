«Единственный, кто вступился». Появилось видео с Орловым, защитившим сотрудниц бутика

По словам девушки, она шла на работу в бутик Botrois. Рядом громко разговаривала компания пьяных на вид мужчин. По словам Ирины, у них был с собой алкоголь.

«Ко мне подходит один из них, перегораживает дорогу. Я сначала подумала, что он с агрессией, а потом оказалось, что он мне просто хочет комплимент сделать», — пояснила собеседница 360.ru.

Затем он проследовал за девушкой и открыл дверь в бэк-офис. Сотрудницы бутика испугались и попытались закрыть дверь, угрожая полицией. Именно в этот момент у мужчины «включилась агрессия».

«Нам повезло, что отвлек внимание Сергей Орлов, потому что охрана приехала через 10 минут, полиция — через 20. Охрана всех хулиганов разогнала, даже участковый подошел. В общем, все очень хорошо разрешилось. Сергею огромное спасибо отдельное, потому что он единственный, кто вступился, хотя и другие прохожие были», — отметила Ирина.

Ранее полуголый извращенец гонялся за девушками по Краснодару. Впервые заметили эксгибициониста в феврале. Мужчина шел по Молодежному району со спущенными штанами, демонстрировал прохожим гениталии и громко дышал. Через месяц он появился у дома на улице Душистой и погнался за двумя девушками. Увидев полуголого человека, они забежали в подъезд.