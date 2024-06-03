«Единственное, что у меня осталось». В Москве дерево упало на автомобиль приезжего из Мариуполя

На северо-западе Москвы дерево упало на автомобиль. В управляющей компании и МЧС помогать отказались — хозяин самостоятельно пытался освободить пострадавшую машину из плена. Об этом он рассказал 360.ru.

Хозяина машины зовут Денис, в Москву мужчина приехал из Мариуполя. ЧП с его автомобилем произошло во дворе дома 2 на улице Маршала Рыбалко утром 3 июня — еще до грозы. По словам приезжего, управляющая компания и МЧС не попытались ликвидировать последствия происшествия, а лишь перекладывали ответственность друг на друга.

«В 08:20 утра очевидец мне рассказал, что не было ветра, было солнечно. Дерево просто упало. Оно старое, все в грибках. Управляющая компания сказала — никакой ответственности не несет. В МЧС тоже не отвечают — они все скидывают на управляющую компанию. Говорят, мол, раз нет пострадавших, значит, мы и не при деле. А управляющая компания говорит — звоните в МЧС», — поделился Денис.

В результате владелец машины купил пилу и пытался самостоятельно убрать ветки с автомобиля. В страховой компании ему также отказали в компенсации, потому что у него ОСАГО, а не КАСКО.