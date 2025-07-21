Единственная связь с «большой землей». Очевидец рассказал об обрушении моста в Алексине

Мост в деревне Алексино Наро-Фоминского городского округа, обрушившийся после мощных ливней, является единственной связью с «большой землей». Об этом 360.ru рассказал местный житель Виктор.

«Мост соединял три населенных пункта, непосредственно центральную часть деревни Алексино, а также два СНТ: „Верейское“ и „Исьма“. В деревне порядка 100 домов, в СНТ порядка 300 домов. В сезон отпусков и общий летний сезон, где дети зачастую к бабушкам, дедушкам уезжают, крайне проблематично нынешнее отсутствие транспортного сообщения. Конечно, побыстрее бы это дело исправить», — отметил он.

Виктор добавил, что переправа — единственная транспортная артерия, связующая деревню с «большой землей», в том числе с магазинами и аптеками. Альтернативных средств доступа не существует. Жители очень ждут восстановления моста.

«Надо все-таки возвращаться в город, в том числе и детям, и семьям, и, как минимум, с точки зрения обеспечения вся большая земля там. Все стандартные наши магазины, доставки, естественно, досюда не доезжают», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, жители заметили обрушение моста рано утром.

«Последние несколько часов уровень воды снижается, работы те или иные ведутся. Говорят, что потенциально могут сегодня его открыть, но есть определенные сомнения. В лучшем случае это будет пешеходная зона на период проведения восстановительных работ», — считает Виктор.

Сейчас на месте ЧП работают коммунальные службы, для восстановления моста прибыла спецтехника.