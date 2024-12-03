«Джульетта» ушла под воду в Петербурге

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул у причала в Петербурге

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул у пристани в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в ночь на 2 декабря напротив дома № 45 на Выборгской набережной. После происшествия случился частичный разлив нефтепродуктов.

В ведомстве уточнили, что собственник судна сейчас принимает меры по подъему теплохода. Также на месте установили плавучие заграждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработали активной пеной.

«Джульетта» находилась на причале временно. О пострадавших информации не поступало. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура назначила проверку.

Ранее в Баренцевом море недалеко от Териберки перевернулось прогулочное судно. На нем было девять пассажиров, в том числе двое детей. Сотрудники МЧС помогли пострадавшим. Причиной затопления могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.