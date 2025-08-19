Джип с туристами опрокинулся в Сочи, пострадали шесть человек

Джип «УАЗ-Патриот» опрокинулся во время экскурсии в районе села Красная Воля в Сочи, пострадали сам организатор и пятеро его пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора поездки, следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу.
Глава следственного управления Андрей Маслов представил доклад председателю ведомства Александру Бастрыкину.
Ранее на Кубани возбудили уголовное дело из-за утонувшего в Геленджике дайвера. По предварительным данным, 26-летний мужчина погрузился с аквалангом без кислорода в баллоне и не смог выбраться на поверхность.
