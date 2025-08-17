Нырнувший с аквалангом дайвер утонул в Геленджике

Краснодарский СК завел дело после гибели дайвера с аквалангом в Геленджике

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели краснодарские следователи после гибели мужчины в дайвинг-клубе Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

В ведомстве уточнили, что смертельное погружение произошло минувшую субботу, 16 августа. Погибшему было 26 лет.

Криминалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин гибели мужчины. В дайвинг-клубе они провели выемку документов.

Авторы Telegram-канала «112» заявили, что инструкторы клуба Геленджика отправили клиента на погружение с пустым кислородным баллоном.

По их данным, мужчина из-за отсутствия воздуха отстал от группы и хотел выбраться на берег самостоятельно, но не смог. Его вытащили на берег и безуспешно пытались реанимировать.

