Джабраилов перед самоубийством пожелал застрявшим в ОАЭ россиянам вернуться домой

Джабраилов незадолго до суицида обратился к застрявшим в ОАЭ россиянам

В Москве покончил с собой бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов. За несколько часов до смерти он опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале .

Последнее, о чем думал предприниматель, — ситуация на Ближнем Востоке. По его словам, ему писали многие знакомые, рассказывая о взрывах в ОАЭ.

«Желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья», — заявил Джабраилов.

Бизнесмен покончил с собой ночью в гостинице на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Изначально его госпитализировали как неизвестного, опознали шефа только приехавшие охранники. По данным источника 360.ru, Джабраилов был жив еще примерно три часа.

В 2020 году бывший сенатор уже пытался свести счеты с жизнью, но тогда его удалось спасти.