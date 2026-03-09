Дым перекрыл солнце. В Приморском крае сухая трава загорелась на пяти гектарах

В Приморском крае произошел пал сухой растительности на пяти гектарах

Природный пожар начался в Хасанском муниципальном округе, в пяти километрах от поселка Провалово. Вспыхнула сухая растительность на пяти гектарах, сообщили в пресс-службе регионального управления Минприроды.

Возгорание видно даже из Владивостока через Амурский залив. К тушению приступили 26 специалистов. При необходимости мобилизуют силы других структур.

По словам очевидцев, дым идет в сторону центра города, однако запаха гари не чувствуется.

«Горит сегодня, очень сильный дым оттуда пошел, даже солнце перекрыл. Запаха нет, ветер в другую сторону дует», — рассказала 360.ru местная жительница.

