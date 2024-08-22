Двум туристам на Камчатке потребовалась помощь медиков и спасателей

Вертолет с медиками и спасателями задействовали для помощи туристам на Камчатке

На Камчатке двум туристам понадобилась помощь врачей и спасателей. У путешественников на тяжелых многодневных маршрутах возникли проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

У одного мужчины при восхождении на Ключевой вулкан прихватило сердце. На место вылетел вертолет «Витязь-Аэро» со спасателями отряда КГКУ «ЦОД» и медиками территориального центра медицины катастроф. Мужчину госпитализировали.

После этого вертолет со спасателями и врачами направился за вторым туристом в район Войновских горячих источников. Там у мужчины произошел разрыв связок.

«Его также эвакуировали в краевой центр для дальнейшей госпитализации. Оба туриста в составе тургрупп были зарегистрированы в МЧС России», — отметили в министерстве.

Спасатели напомнили, что при выходе на маршруты в горах необходимо рассчитывать свои силы. Обязательно нужно запастись дополнительными средствами связи, спичками в непромокаемой упаковке, зажигалкой, ножом и минимальным набором продуктов.

Перед походом важно хорошо изучить маршрут и выбрать соответствующую экипировку. Неотъемлемой частью снаряжения является аптечка с компрессами, бинтами и кремом с антибиотиком.

Утром 22 августа спасатели нашли туристов, которые пропали пять дней назад на горе Синюха в Алтайском крае. Их эвакуировали и передали медикам.