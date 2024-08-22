Потерявшихся на горе Синюха в Алтайском крае туристов спасли

Сотрудники МЧС нашли туристов, пропавших пять дней назад на горе Синюха в Алтайском крае, их эвакуировали на вертолете и передали медикам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве рассказали, что парня и девушку обнаружили 21 августа в восьми часах ходьбы от ближайшего населенного пункта. Место, где они находились, окружают лес и скалы, поэтому паре пришлось провести ночь в горах, уточнили в пресс-службе.

«Пропавшие без вести молодые люди… найдены. Оба живы. Организованы эвакуационные мероприятия. В поисках были задействованы значительные силы и средства», — сообщили в МЧС.

Ранее туристическая группа пропала в Северной Осетии. В ее состав входили 10 детей из Подмосковья. Школьников искали две спасательные группы из восьми специалистов МЧС. Через несколько часов подростков обнаружили в районе перевала Ход, эвакуировали и передали родственникам.