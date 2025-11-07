Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение

Израильскую пару могут посадить в тюрьму в Таиланде за интим у водопада

Паре из Израиля грозит тюремный срок в Таиланде за интимную близость у водопада Ванг Сай Тхонг. Об этом сообщило издание The Times of Israel .

Видео с любовными утехами появилось в соцсетях. Израильтян вычислили и арестовали в отеле, на допросе пара призналась, что на кадр попала именно она.

Местные правоохранители утверждают, что такие действия не только нарушили закон, но и продемонстрировали полное неуважение к местной культуре. Подозреваемым предъявили официальное обвинение в непристойном поведении в общественном месте, расследование продолжается.

Ранее полицейские в Таиланде задержали треш-блогера Георгия Дзугкоева, который занялся сексом с девушкой на глазах у прохожих в кузове пикапа. Ему грозит депортация и крупный денежный штраф.